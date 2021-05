Un réseau de trafiquants de drogue démantelé à Namur: 5 personnes sous mandat d'arrêt

Depuis le 6 mai et sur plusieurs jours, 9 perquisitions ont été mises à exécution par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Namur, à Aiseau-Presles, à Jette et à Namur suite à une enquête débutée en 2020. 5 suspects ont été placés sous mandat d’arrêt. De l’argent, du cannabis et du matériel a été saisi.

Suite à des informations policières faisant été d’un Namurois détenant des quantités de cannabis à son domicile en 2020, la PJF de Namur a découvert l’existence d’un potentiel réseau criminel. Celui-ci utilisait la technique du "go-fast", l’utilisation de véhicules rapides et volés pour passer les frontières avec la drogue.

Les perquisitions ont été menées avec l’appui des zones de police de Bruxelles-Ouest et de Châtelet, ainsi que des maitres-chiens de la Police Fédérale. Plusieurs suspects ont été interpellés et parmi les 5 sous mandat d’arrêt, un a été interpellé en région parisienne sur base d’un mandat d’arrêt européen. Il faisait déjà l’objet d’une condamnation à 12 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.

Deux véhicules, 13.000 euros, plus de 110 kilos de résine de cannabis, 3 kilos de fleurs de cannabis, du matériel de conditionnement et de pesage ainsi que des GSM et du matériel informatique ont été saisis.

La lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité des services de police et du parquet, rappellent les autorités.