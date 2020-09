Un trentenaire perd la vie dans un accident de la route à Philippeville

Un homme né en 1984 a perdu la vie, mercredi après-midi, dans un accident de la route qui s'est produit sur la N40 à hauteur de Philippeville, indique le parquet de Namur.

Le conducteur, seul en cause et seul à bord de son véhicule, a perdu le contrôle dans un virage. "Il est monté sur un talus et a effectué plusieurs tonneaux, selon un témoin. Il a été éjecté de son véhicule", précise le parquet de Namur. Les secours de la zone Dinaphi sont intervenus sur place et ont tenté de réanimer la victime, qui a finalement succombé sur place à ses blessures.