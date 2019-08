Une bagarre au "bal aux lampions" à Rochefort fait un blessé grave: le suspect placé sous mandat d'arrêt

Un homme né en 1987, originaire de la région rochefortoise, a été placé sous mandat d'arrêt du chef de coups et blessures ayant entraîné une incapacité, à la suite de la bagarre qui a fait un blessé grave dans la nuit de samedi à dimanche au bal aux lampions de Rochefort, a indiqué mardi le parquet de Namur.



L'individu a reconnu sa présence sur les lieux et très partiellement avoir porté des coups. Il comparaîtra le vendredi 16 août devant la chambre du conseil de Namur qui décidera de prolonger ou non sa détention préventive. Dans la nuit de samedi à dimanche, au bal aux lampions de Rochefort, une bagarre impliquant plusieurs individus avait éclaté à l'extérieur du chapiteau qui accueillait la soirée.

Un homme de 38 ans originaire de Nassogne (province de Luxembourg) a été grièvement blessé et se trouve depuis les faits dans le coma. Son pronostic vital est engagé.