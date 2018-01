Une bagarre entre cousins à cause d'une fille dégénère: l'un d'eux reçoit un coup de couteau sous l'oeil et l'autre revient armé d'un pied de biche

Deux jeunes âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi à Sambreville à la suite d'une bagarre en deux temps durant laquelle des coups de couteau ont notamment été échangés, a indiqué samedi matin le parquet de Namur. L'un des deux protagonistes a reçu un coup de couteau sous l'oeil causant trois points de sutures, mais aucune lésion osseuse.





L'un des cousins avait invité la petite amie de l'autre à une fête chez lui



Les deux hommes sont cousins et l'un des deux avait invité la petite amie de l'autre à une soirée organisée à son domicile. Alors que les deux jeunes hommes communiquaient via le réseau social Snapchat, le ton est rapidement monté. Le compagnon de la jeune fille, accompagné de quatre de ses amis, a alors débarqué à la fête chez son cousin. Dans un premier temps, des coups ont été échangés. L'hôte a notamment reçu un coup de couteau sous l'oeil avant que tous ne prennent la fuite.





La police est finalement intervenue pour calmer les ardeurs des uns et des autres



Dans un deuxième temps, le compagnon de la jeune fille est revenu à la charge en compagnie de son père et d'un pied-de-biche pour fracturer une fenêtre de l'habitation et de nouveau en découdre. La police est finalement intervenue pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Les deux jeunes devront être entendus.