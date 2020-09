Une classe de 5ème primaire fermée à Ciney: 2 élèves ont été testés positifs au coronavirus

Deux élèves ont été testés positifs au Covid-19 dans une école à Ciney. Notre journaliste Fanny Linon était en duplex pour le RTLINFO 13H.

Le premier cas a été détecté lundi. À ce moment-là, l'école a déjà prévenu tous les parents de la classe concernée puis, dans la nuit de mercredi à jeudi, on leur a annoncé un deuxième cas. Ils ont donc suivi la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui dit qu'à partir du deuxième cas, il faut fermer la classe pendant deux semaines. Durant la nuit de mercredi à jeudi, le corps enseignant a dû prévenir à nouveau tous les parents de cinquième primaire. 22 élèves et deux enseignantes doivent donc rester chez eux pendant quatorze jours. Ils suivront les cours à distance.



France Regnier, directrice primaire, était au micro de notre journaliste Fanny Linon pour le RTLINFO 13H : "Ils ont dû aller faire tester leurs enfants, nous communiquer les résultats du test pour permettre le tracing et le suivi médical. Les enfants sont en quarantaine à la maison. Ils ont été très collaborant et même très rassurés qu'on applique la procédure et qu'on les appelle immédiatement. Dans un premier temps, on enverra un dossier par mail à tous les enfants pour que le travail puisse se faire parce que nous n'avons pas encore eu le temps d'encoder tous les enfants dans la plateforme pour pouvoir permettre le travail à distance. On est vigilant par rapport aux autres classes et aux autres enfants. Il n'y a aucun cas qui a été signalé dans les autres classes. S'il y a un autre cas, on appliquera la même procédure dans les autres classes".