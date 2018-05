Une collision frontale fait quatre blessés dont un grave à Anhée

Une collision frontale entre deux véhicules a fait quatre blessés dont un grave, samedi en fin d'après-midi, sur la N932 à Bioul (Anhée), a-t-on appris auprès de la zone de secours Dinaphi.



Pour une raison encore inconnue, le conducteur d'un des deux véhicules a dévié de sa trajectoire et a embouti l'autre voiture circulant en sens inverse. A l'intérieur de cette voiture se trouvaient une mère de famille et ses deux enfants. "Tous trois ont été blessés sérieusement, mais leurs jours ne sont pas en danger. Par contre, le pronostic vital de l'autre conducteur est engagé", précise-t-on à la zone Dinaphi.



Un expert a été envoyé sur place pour déterminer les causes exactes de l'accident. La route a été fermée dans les deux sens de circulation le temps de l'intervention.