Une conséquence positive des pluies abondantes: en 3 mois, la nature a repris ses droits à Chevetogne

Les pluies abondantes de l’été ont du positif. La toute nouvelle zone humide du domaine provincial de Chevetogne, à Ciney, a déjà complètement changé de visage en un temps réduit.

En à peine trois mois, la nature a repris ses droits à Chevetogne, en province de Namur. Alors que c’était un chantier au mois de juin, le domaine provincial a aujourd’hui complètement changé de visage. Les terres brunes et sèches ont disparu pour laisser place à de l’herbe bien verte et à toutes sortes de pollinisateurs. Le domaine espérait ce résultat d’ici un an.

"Une zone humide, c’est quoi ? C’est une zone où on va ralentir l’eau, la garder lors d’un phénomène de crue, pour protéger ou diminuer les risques d’inondation dans toutes les zones en aval de cet espace", explique Vincianne Ferrière, responsable technique au domaine provincial de Chevetogne.

Un nouveau chantier débutera sur la zone à la mi-septembre. Il permettra de placer les caillebotis. Ces panneaux de bois formeront un chemin permettant de passer au-dessus des étangs.