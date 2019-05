Une dame se retrouve coincée entre une péniche et la berge à Tamines: une opération périlleuse pour les secours

Les pompiers de Sambreville ont mené un sauvetage périlleux ce samedi soir. Ils sont secouru une dame tombée dans la Sambre à Tamines. La victime s’est retrouvée bloquée, dans les eaux, entre la berge et une péniche. Une grosse frayeur pour elle. Heureusement, elle s'en est sortie la vie sauve grâce aux secouristes.

A l'origine de la situation dangereuse: un ballon. La victime semble avoir voulu l'attraper avant qu'il ne tombe à l'eau. La trentenaire aurait cependant glissé avant de faire une chute de 6 mètres. La dame s'est retrouvé coincée entre la berge et une péniche.



Pour les pompiers de Sambreville, l'intervention est délicate. Il faut éviter tout mouvement du bateau, car entre la berge et la péniche, l'espace permet à peine au plongeur d'accéder à la victime.



"Nous avions en réalité entre 40 et 50 cm pour travailler. Il fallait la décoincer. Et nous avons travaillé également avec des coussins de levage pour pouvoir écarter la péniche et prendre toutes précautions nécessaires pour sortir la personne", a expliqué Marc Gilbert, de la zone de secours Val-de-Sambre.



Equipés de harnais, les secours ont pu sortir la malheureuse de la Sambre après une heure d'efforts, tout en douceur. "Elle était choquée bien sûr. Elle s’est retrouvée pendant une bonne heure dans la Sambre. Les ambulances étaient là dans ce cadre-là. Nous l’avons stabilisée et envoyée en clinique directement. Bien sûr en état de choc", a confié Marc Gilbert.



Sortie en état d’hypothermie, la victime est toujours hospitalisée. Les pompiers ont aussi pris en charge un homme blessé à la tête en tentant de secourir cette dame.