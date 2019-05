Une dame tombe dans la Sambre à Tamines: les secours ont pu la sauver

Alors qu'elle marchait avec un groupe le long de la Sambre à Tamines ce samedi soir, une dame est tombée à l'eau. Elle aurait glissé et fait une chute de 6 mètres de hauteur. La dame s'est retrouvé coincée entre la berge et une péniche.



La zone de secours Val de Sambre est intervenue sur place. La victime a été sauvée, malgé le caractère dangereux de la situation. La dame souffrait d'hypothermie et de plusieurs contusions lorsqu'elle a été sortie ramenée sur la berge.



La victime a été emmenée à l'hôpital d'Auvelais.