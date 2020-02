Une descente de la Lesse plus verte: les pratiques plus écologiques des touristes seront récompensées

Dans un peu plus d'un mois, il sera à nouveau possible d'embarquer dans un kayak sur La Lesse à Dinant. Cette nouvelle saison touristique s'annonce plus verte. Les exploitants de la Lesse ont toujours été engagés vis-à-vis de l'environnement et respectueux du site dont ils disposent. La rivière est nettoyée 2 à 3 fois par semaine, 3 sacs poubelles sont remplis de déchets sur 20 kilomètres. Ce n'est pas beaucoup comparé à une route wallonne mais l'idée est encore de réduire la quantité de déchets.

Système de réduction

La direction de Dinant Evasion veut aller plus loin dans son projet zéro déchet dans le but de réduire son impact sur l'environnement. De nouvelles mesures seront mise en application dès la reprise de la saison touristique, prévue au début des vacances de Pâques.

Une idée a été trouvée pour conscientiser le grand public comme l'explique l'administrateur de Dinant Evasion Olivier Pitance : "Nous allons offrir des réductions tout au long de la Lesse en collaboration avec les différents établissements Horeca qui s'y trouvent, aux gens qui viennent avec leur propre contenant pour liquides et solides". Des gobelets réutilisables seront également en vente sur place. 400 panneaux photovoltaïques ont par ailleurs été placés à Anseremme afin de rendre l'entreprise totalement verte en matière d'énergie. Des bornes de recharges pour voitures électriques seront également installées d'ici un mois.

Les exploitants de la Lesse devancent largement le calendrier imposé par le gouvernement wallon. Dès le 1er janvier prochain, le plastique à usage unique sera banni des établissements publics.