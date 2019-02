Une dispute entre deux jeunes dégénère à Dinant: un homme succombe à un coup de couteau asséné par un mineur

"Un jeune Dinantais est décédé hier soir suite à une bagarre", nous a averti cette nuit un internaute via le bouton orange Alertez-nous. Selon le parquet de Namur contacté par nos soins, "un jeune individu de 18 ans a succombé à un coup de couteau ce mercredi soir. Peu après 22h, une bagarre pour un motif futile a eu lieu sur une place située dans la ville de Dinant. Le conflit a dégénéré entre les deux jeunes qui s'appréciaient et se connaissaient bien, conduisant à la mort de l'un d'entre eux, âgé de 18 ans. Le suspect qui aurait asséné un coup de couteau fatal à la victime est un mineur âgé de 17 ans. Il a été arrêté hier soir et privé de liberté. Etant mineur, un juge de la jeunesse a été saisi. Une autopsie de la victime a lieu ce jeudi midi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet incident." Plusieurs personnes auraient été témoins de cette dispute.