Une école de Dinant va installer une antenne GSM sur son terrain: les riverains se mobilisent

Les faits remontent à août 2019. La nouvelle a bouleversé la tranquillité d'un quartier de Dinant. Un opérateur de télécommunication demande l'autorisation à l'école locale d'implanter sur son terrain un pylône de 27 mètres de haut doté de 3 antennes GSM et 3 antennes hertziennes. La demande est acceptée par l'établissement scolaire. Mis au courant sur le tard, les riverains se mobilisent rapidement pour s'opposer au permis d'urbanisme. "On fait tout pour s'y opposer car on considère que l'emplacement choisi n'est pas du tout adéquat. Des riverains se trouvent juste en face, à moins de 100 mètres. Le projet n'est pas du tout à sa place", explique un membre du collectif des riverains.

Le projet s'implanterait à côté des maisons mais aussi à côté de la piste d'athlétisme utilisée notamment par les élèves.

