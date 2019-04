Une école offre des poussins à des élèves pour Pâques: "Comment peut-on offrir des êtres vivants comme si c'étaient des bricolages?"

La directrice d'une école maternelle de la province de Namur se retrouve au coeur d'une polémique suite à une de ses initiatives pour Pâques. La responsable de l'établissement scolaire a offert des poussins à plusieurs élèves après avoir obtenu l'accord des parents. Le but de sa démarche était d'apprendre aux enfants à s'occuper d'un animal.



Mais cette idée a choqué l'asbl Animaux en Péril. "J'ai appris que cette école comptait distribuer des poussins comme cadeau de Pâques à des enfants de maternelle. J'ai même cru à une blague, mais non (...) comment peut-on offrir des êtres vivants comme si c'étaient des bricolages, à des enfants?", explique Marie-Laurence Hamaide, membre de l'asbl, à la Dernière Heure.



Contactée par l'asbl, la directrice compte désormais récupérer tous les animaux offerts aux enfants. Elle réagit suite à la polémique. "Il y a une semaine, un travail pédagogique a débuté pour les 15 élèves de maternelle autour du thème de Pâques et des poussins. Chaque enfant a reçu une fiche pour apprendre à s'occuper de l'animal. Les parents ont été prévenus et ils ont tous accepté. Une quinzaine de poussins, qui nous ont été donnés par un éleveur de la région, ont été donnés dans ce cadre. Nous allons donc les récupérer", précise-t-elle à la DH.



Mais l'affaire ne s'arrête pas là... Certains parents refusent de rendre les poussins malgré la demande de la directrice.