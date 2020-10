Une explosion ravage une maison à Mariembourg: un enfant a été brûlé au deuxième degré

Une explosion est survenue dans une habitation du boulevard de Bryas, dans le centre de Mariembourg (Couvin), ce samedi soir. D'après nos premières informations, la déflagration a eu lieu lors d'un changement de bonbonnes de gaz. Un incendie s'est ensuite déclaré dans l'habitation. Les habitants, un couple et leurs deux enfants, ont été blessés. Les parents ont été projetés à l'extérieur du bâtiment suite à l'explosion. Le blessé le plus grave est un enfant de neuf ans. Il a été brûlé au deuxième degré et a été emmené à l'IMTR de Loverval. Les parents et un enfant de deux ans sont moins gravement touchés. Ils sont hospitalisés à Chimay.

En matière de dégâts, la maison a été fortement endommagée mais est toujours debout. Le bâtiment est inhabitable. Les maisons voisines ont été touchées, mais les dommages se limitent principalement à des vitres cassées.

D'importants moyens de secours ont été déployés. Des pompiers venus des casernes de Couvin, Chimay et Philippeville sont intervenus.