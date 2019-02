Une femme de 18 ans fauchée mortellement à Fernelmont: voici les premiers éléments de l'enquête

(C) Belga

Une jeune femme de 18 ans a été mortellement fauchée par une voiture lundi matin à Hingeon (Fernelmont), indique le parquet de Namur.

L'accident a eu lieu vers 07h30 sur la N80, à hauteur de la borne kilométrique 56.9. Pour une raison encore inconnue, un conducteur a heurté la piétonne, alors qu'elle traversait un passage clouté. Celle-ci a alors été projetée sur la bande opposée et un véhicule qui venait en sens inverse l'a percutée à son tour.



La victime, originaire de la région, est décédée sur le coup. D'après les premiers éléments de l'enquête, elle aurait traversé le passage piéton en courant. Le conducteur qui a été le premier à la heurter a néanmoins été privé de liberté et le parquet précise qu'une légère alcoolémie a été constatée dans son chef. L'autre automobiliste est lui actuellement auditionné.



Un expert automobile et un médecin légiste ont été mandatés afin d'éclaircir les circonstances du drame.