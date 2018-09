Une Française perd la vie dans un accident sur la N5 à Walcourt

Une collision entre deux véhicules a fait au minimum un mort et trois blessés dans la nuit de samedi à dimanche sur la N5 dans le sens Charleroi-Couvin à hauteur de Walcourt, a indiqué le parquet de Namur.

Un véhicule en a percuté un autre qui circulait devant lui. Dans l'un d'eux se trouvaient quatre personnes de nationalité française, dont une femme qui est décédée des suites de ses blessures. Les trois autres ont été blessées.

Selon un expert envoyé sur place, la vitesse et la distance de sécurité entre les deux véhicules ne seraient pas en cause. "Les résultats des tests d'alcoolémie sont en attente et des auditions sont prévues", a indiqué le parquet de Namur.