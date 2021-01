Une institution namuroise fermera bientôt ses portes: Gaëtan di Donato raccroche ses costumes

Une enseigne emblématique de Namur va bientôt s'éteindre. Un magasin entièrement dédié aux réceptions et aux cérémonies. Gaëtan di Donato est le roi des lieux. Les costumes n'ont plus aucun secret pour lui, cela faisait 50 ans qu'il habillait les Namurois mais aussi des clients de France, du Luxembourg ou d'Allemagne. Mais à 72 ans, il était temps de prendre sa retraite, non sans un léger pincement au cœur. "J'ai des clients que je connais depuis 50 ans, depuis le début. Maintenant j'ai leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent. C'est une institution qui va s'arrêter", lance-t-il avec émotion.

Même si de nombreux mariages ont été reportés, la crise sanitaire n'est pas en cause. Depuis 2 ans, le Namurois d'origine italienne voulait passer le relais mais les horaires et la cadence ont découragé les repreneurs. Le magasin fermera définitivement ses portes fin juin.