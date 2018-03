Une ligne de train entre Namur et Paris dès décembre? Voici les premiers détails du projet

Une ligne de train reliant les capitales wallonne et française devrait revoir le jour en décembre, a confirmé le ministre de la Mobilité François Bellot, en marge de sa visite du chantier RER mercredi matin à Hoeilaart (Brabant flamand). Le ministre a livré quelques détails de ce projet aux journaux Sudpresse et La Libre Belgique.

M. Bellot entend combler en partie le vide laissé par la suppression il y a deux ans du Thalys wallon (Liège-Namur-Paris). "J'estime que Namur doit continuer à avoir des liens internationaux", a-t-il affirmé à La Libre. Les contacts avec les autorités françaises ont été fructueux. Il en est ressorti que nos voisins ont actuellement un train qui assure cinq fois par jour la liaison entre Maubeuge (à la frontière belge) et Paris "et qu'ils sont très intéressés par une liaison vers Bruxelles, Namur et Charleroi." Namur en raison de l'université, Charleroi et Bruxelles pour les aéroports.

"La réservation des sillons (les créneaux pour utiliser une ligne, NDLR) va se faire jeudi lors d'une réunion européenne à Ljubljana", souligne François Bellot. "Notre objectif, c'est d'arriver dans le plan de transport 2018 avec des trains qui circulent de nouveau entre Namur et Paris, en passant par Maubeuge, Aulnois, Saint-Quentin et Compiègne."

Les trains de la SNCB devraient faire deux allers-retours par jour entre Namur et Maubeuge, où les voyageurs monteront à bord d'un train de la SNCF.