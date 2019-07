Une octogénaire perd la vie dans un accident de la route à Pesche

Une collision entre une camionnette et une voiture s'est produite sur la N99, mercredi en début de soirée, à Pesche (Couvin). La passagère de la voiture, une octogénaire, a perdu la vie, indique le parquet de Namur.

L'accident s'est produit alors que le véhicule occupé par des octogénaires s'engageait sur la nationale. Selon le parquet de Namur, ce dernier n'a pas respecté un stop et a été heurté par la camionnette. Les pompiers de la zone Dinaphi et Hainaut-Est se sont rendus sur place mais n'ont rien pu faire pour la victime, décédée sur place. Son époux, qui était au volant, a reçu des soins sur place durant plus d'une heure avant d'être emmené à l'hôpital. Le conducteur de la camionnette s'en est sorti avec de très légères blessures. Aucun expert n'a été mandaté car les circonstances sont claires.