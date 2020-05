Salzinnes: une personne perd la vie à l'issue d'une bagarre impliquant plusieurs individus

Une personne a perdu la vie à l'issue d'une bagarre impliquant de nombreuses personnes mercredi soir à Salzinnes (Namur), indique jeudi le parquet de Namur. Des coups de couteaux ont été donnés. Quatre individus ont été interpellés et un cinquième est toujours recherché.



L'affrontement s'est déroulé vers 23h45 dans le quartier des Balances à Salzinnes. La police a été prévenue mais lorsqu'elle est arrivée sur place, il n'y avait plus personne. Plusieurs personnes se sont ensuite présentées à la police et dans les différents hôpitaux namurois. Trois ont été hospitalisées et une est décédée à l'hôpital durant la nuit.

Une autopsie sera pratiquée dans la journée de jeudi. Quatre suspects d'une vingtaine d'années ont été privés de liberté, dont les trois personnes hospitalisées. Certains sont déjà connus de la police et de la justice. Un quatrième suspect est toujours en fuite et d'autres individus pourraient avoir participé à la bagarre. Le dossier a été mis à l'instruction et l'enquête se poursuit.