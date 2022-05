Une plage éphémère voit le jour à Namur: "Le lieu se veut familial et fédérateur"

Avec la chaleur actuelle, nous cherchons tous un peu de fraîcheur. A l'ombre ou au bord de l'eau. Le long de la Meuse, une plage éphémère s'est même établie, à Jambes (Namur) plus précisément.

L'eau apporte un peu de fraîcheur aux visiteurs. Il faut dire que la tentation est grande car le thermomètre indique 26 degrés aujourd'hui. C'est le cas d'une étudiante en plein période de blocus. Elle explique sa venue: "Les examens arrivent bientôt. Le soleil, les paddle, boire un petit verre permet de relâcher la pression. Quoi de mieux ?"

Le lieu n'est pas qu'une plage éphémère car c'est aussi un centre nautique. On y pratique donc le paddle mais aussi le pédalo.

Bertrand Loutte est le gérant de cette plage éphémère : "On a ouvert dimanche. On est vraiment content d'avoir retrouvé les Namurois et les touristes au bord de l'eau."

L'endroit propose des activités nautiques mais aussi terrestres comme de la pétanque, du beach-volley. "On propose aussi un espace flot-garden, dédié au bien-être avec des sessions de yoga, médiation, de massage. C'est également possible. Le lieu se veut familial et fédérateur", conclut-il.