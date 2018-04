Une querelle entre deux automobilistes se solde par un coup de couteau sur la N97

Une querelle entre deux automobilistes s'est soldée par un coup de couteau, vendredi après-midi sur une aire de repos de la N97 entre Ciney et Havelange, a indiqué le parquet de Namur.





Un coup de canif d'une lame d'environ sept centimètres dans l'abdomen



Trois séquences de coups ont eu lieu. Lors de la dernière, l'automobiliste le plus énervé a porté plusieurs coups de poing au visage de son opposant avant de lui mettre un coup de canif d'une lame d'environ sept centimètres dans l'abdomen. Les jours de la victime, âgée de 25 ans, ne sont toutefois pas en danger. L'auteur du coup, originaire de la région de Charleroi, a été interpellé au domicile de sa compagne à Ciney grâce à un témoin qui avait relevé son numéro de plaque. Il a été privé de liberté et sera entendu prochainement.