Ce gérant d'une station-service de Spy a été braqué en matinée: "J'avais le canon scié sur le cou en me disant que c'était un vol" (vidéo)

La station-service Total de la route de Saussin à Spy (Jemeppe-sur-Sambre) a été braquée jeudi peu avant 06h00, indique le parquet namurois. Une de nos équipes a rencontré le gérant de la station, Serkan Koc, il nous décrit cette rencontre malencontreuse alors qu'il mettait ses petits pains au chocolat et croissants à cuire: "J'ai posé mon plateau et j'avais le canon scié sur le cou en me disant que c'était un braquage. Je me suis relevé en pensant qu'un client me faisait une blague sans savoir si c'était la réalité", détaille le gérant.



Le ministère public se refuse à toute précision pour l'heure. L'enquête est en cours. Selon le gérant; trois hommes masqués et armés ont fait irruption dans la station, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir son échoppe. Ils seraient repartis avec le contenu de la caisse et du coffre ainsi que des cartouches de cigarettes. Le butin est estimé à 25.000 euros. Les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d'une voiture dont les plaques étaient volées.