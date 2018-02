Une tentative de dépassement à Bioul termine en collision frontale: une jeune conductrice est gravement blessée

Une collision entre deux véhicules a fait un blessé grave, ce mardi matin vers 7h30 sur la N92 à Bioul (Anhée), a indiqué le parquet de Namur.



Une tentative de dépassement est à l'origine de la collision. La conductrice d'une voiture a entamé sa manœuvre alors qu'une camionnette arrivait en sens inverse. "Elle est née en 1987 et ses jours sont en danger", a expliqué le parquet de Namur. Un expert a été mandaté pour déterminer les causes précises de l'accident.



La chaussée a par ailleurs été fermée dans les deux sens de circulation. "Le passage est impossible vers Bioul et Annevoie", a précisé le CIC (Centre d'Information et de Communication). Des déviations locales ont été mises en place.