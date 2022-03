Une voiture heurtée par un train: le trafic ferroviaire suspendu entre Andenne et Huy

Aucun train ne roule sur la ligne 125 entre Andenne et Huy, dans les deux directions, depuis environ 10h00 en raison d'un accident sur un passage à niveau situé dans l'entité d'Andenne, indique mercredi matin Infrabel, le gestionnaire de réseau ferroviaire.



Une voiture a été heurtée par un train qui reliait Liège à Namur. Les services de secours sont sur place. La SNCB a mis en place un service de navettes pour relier Andenne et Statte. Le trafic est par contre assuré entre Namur et Andenne, et entre Statte et Liège, a précisé Infrabel.