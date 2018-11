Une voiture percute un camion-citerne à Wierde: "L'accident s'est produit là où les gilets jaunes bloquent le site"

Plusieurs personnes nous signalent un accident sur la nationale 4 à Wierde, en province de Namur. L'accident implique une voiture et un camion-citerne. "Le crash à Wierde sur la N4 a eu lieu sur le site Total bloqué par les gilets jaunes", affirme Fab, un témoin nous ayant contactés via le bouton orange Alertez-nous. Un autre témoin ajoute que "l'accident a eu lieu en face du dépôt Proxifuel", dit Jean.

Selon nos informations, un accident s'est bien produit à l'entrée du site Proxifuel, dont l'adresse est Chaussée de Marche 823, 5100 Namur. L'entrée de site est actuellement en partie bloquée par des gilets jaunes qui se mobilisent contre l'augmentation du prix du carburant. "Un camion-citerne a voulu entrer sur le site et a dû faire une manœuvre plus large pour passer malgré les palettes en bois disposées par les manifestants, explique une source bien informée. Le véhicule qui suivait n'a apparemment pas vu que le camion avait mis son clignoteur pour rentrer dans le dépôt, a tenté de l'éviter, et a percuté son flanc droit".

Aucun blessé n'est à déplorer.

La police locale est en route pour se rendre sur place afin de sécuriser les lieux et d'éviter que d'autres accidents éventuels ne s'y produisent. Le porte-parole de la police de la zone namuroise n'était pas immédiatement joignable pour corroborer ces faits.