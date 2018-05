Une voiture percute un poteau et finit dans la Meuse à Namur: une jeune femme née en 1992 est décédée

"Je suis arrivé sur le lieu d’un accident qui s'est produit vers 00h45 dans le rond-point sur la N80, avenue Albert Ier à Namur. Un véhicule a fait le tour de celui-ci, a percuté un poteau et a terminé sa course dans la Meuse. Il y avait une personne à bord, d’après un témoin qui a vu la scène sous ses yeux", nous a indiqué, durant la nuit, un lecteur via le bouton Alertez-nous.

Renseignements pris auprès des services de secours, un véhicule est bien tombé dans l’eau à Namur, aux environs d’1h du matin. "Les pompiers sont vite arrivés sur place ainsi que les secours pour tenter de repêcher la personne", a ajouté notre témoin.

En vain malheureusement, car la conductrice, née en 1992, était déjà décédée à l'arrivée des secours. Il n’y a pas d’autre victime.

On ignore par contre toujours les causes de l’accident. Une enquête a été ouverte.