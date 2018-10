Une voiture s'embrase sur l'autoroute E42 à Rhisnes (photos)

Un véhicule a pris feu sur l'autoroute E42 ce vendredi vers 14h15 à hauteur de Rhisnes, près de Namur, en direction de Liège. Plusieurs témoins nous ont signalé la situation dangereuse via le bouton orange Alertez-nous.



Les bandes de droite et du milieu ont été obstruées à la borne kilométrique 55. L'incident a provoqué quelques minutes de ralentissements.



Personne n'a été blessé. "Le conducteur a pu sortir de sa voiture à temps", nous a précisé la police fédérale. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.