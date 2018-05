Déploiement de police avec hélicoptère dans les environs de Spy ce matin: une bagarre entre migrants a éclaté sur une aire d'autoroute

Vous avez été nombreux à nous signaler le survol d'un hélicoptère et un important déploiement de police à Spy, plus précisément à proximité d'une aire d'autoroute sur l'autoroute E42 entre Namur et Charleroi.

Ainsi, une personne nous déclarait à 5h52 via le bouton orange Alertez-nous: "Un ou plusieurs hélicoptères tournent au dessus de Spy depuis 4h30. 150 migrants sont en fuite et auraient bouté le feu à un camion. Opération policière en cours également sur l'aire de repos. Coups de feu entendus. Les habitants de Spy et du quartier Saussin sont priés de rester chez eux."





Quelques blessés dans une vive altercation

Une porte-parole de la police fédérale nous a confirmé la présence d'un hélicoptère au-dessus de Spy. "Une bagarre a éclaté entre migrants sur une aire d'autoroute. Il y a eu quelques blessés", nous explique-t-on.

Un hélicoptère de la police fédérale a donc été déployé afin de s'assurer qu'aucune autre personne impliquée dans cette altercation ne se cache dans les environs.

"On parle plus d'un contrôle que d'une opération policière", précise la porte-parole.