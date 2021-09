Viol à Namur: reconnaissez-vous cet homme?

Le mercredi 8 septembre 2021 vers 00h15, un individu a commis un viol sur une jeune femme âgée de 22 ans, rue de Bruxelles à Namur. Cet homme est d’apparence africaine et a la peau foncée. Il est âgé d’environ 25 ans, est de corpulence normale et mesure environ 1m75. Il a de courts cheveux crépus et les yeux foncés. Au moment des faits, il était vêtu d’une chemise claire.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu