Dramatique accident sur la N99 près de Nismes: deux morts et trois blessés, dont deux enfants

Un violent accident entre deux voitures s'est produit en fin d'après-midi sur la N99. Le choc frontal a eu lieu entre Couvin et Viroinval à proximité de Nismes (province de Namur). L'accident a fait deux morts. Trois autres personnes ont été grièvement blessées, parmi elles deux enfants. On ignore pour l'instant les circonstances exactes de ce dramatique accident. Dans l'une des voitures se trouvait une famille. L'autre véhicule était conduit par un homme, seul. Les secours de la zone Dinaphi et Hainaut-Est se sont rendus sur place.

Des déviations ont été mises en place dans la région.