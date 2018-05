Violente agression d'une femme à Namur: avez-vous vu cet homme?

Le jeudi 04 janvier 2018, un peu avant 23 heures, à Namur, une jeune femme s’est fait agresser alors qu’elle réintégrait son domicile à la Place du Marché aux Légumes. Un quart d’heure plus tôt, la jeune femme quitte la gare de Namur.



Elle ne remarque pas qu’elle est directement suivie par un individu. Alors qu’elle se rend en direction de son domicile, elle est toujours suivie par le même individu.

Un jeune homme croise alors leur route et pressent un danger pour la jeune femme. Il décide alors de les suivre à distance.

Arrivée devant son domicile, la jeune femme s’introduit dans le hall d’entrée, mais l’individu s’y faufile avant que la porte ne se ferme.

L’agresseur se précipite sur sa victime et lui porte directement des coups de poings. Au travers de la porte d’entrée, le jeune entend la femme hurler à l’intérieur de l’immeuble. Il ameute un passant et interviennent à deux pour sauver la victime et arrêter l’auteur. Le malfrat est ainsi maîtrisé et plaqué au sol. Mais quelques instants plus tard, il feint un malaise et prétend ne plus savoir respirer. Il implore pour qu’on lui remette son aérosol et profite de cette baisse de vigilance pour se dégager et prendre la fuite.



L’auteur est un homme de type européen âgé d’environ 30 ans. Il mesure approximativement 1m75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux coupés très court et les dents de travers. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon noir, d’une veste noire, d’un pull à capuche et d’un bonnet.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.