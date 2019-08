Violente bagarre au bal aux lampions à Rochefort: le pronostic vital d'une victime engagé, un homme interpellé

Un homme de la région rochefortoise a été interpellé dimanche après-midi à la suite de la bagarre qui a impliqué plusieurs personnes au bal aux lampions à Rochefort, dans la nuit de samedi à dimanche, et au terme de laquelle un homme a été emmené dans un état critique à l'hôpital, a indiqué lundi le procureur du Roi de Namur.

L'homme interpellé a pu l'être sur base de deux témoignages, à savoir celui d'un pompier et d'un policier en civil. Son audition doit avoir lieu ce lundi matin. Un juge d'instruction devrait ensuite être désigné. La qualification des faits dépendra de l'évolution de l'état de santé de la victime, toujours en vie, mais dont le pronostic vital est très engagé.

"Le contexte est celui d'une bagarre et non d'une altercation entre deux personnes. L'enquête sera très difficile car on est dans un milieu où on ne parle pas facilement. Si vous avez assisté à la bagarre, vous pouvez prendre contact avec la police de Rochefort", a précisé le procureur du Roi de Namur.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une bagarre impliquant plusieurs personnes a éclaté au bal aux lampions de Rochefort. Un homme de 38 ans, originaire de Nassogne en province de Luxembourg, a été emmenée dans un état critique au CHU Dinant Godinne.