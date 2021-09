Un promeneur a fait une chute de plusieurs dans une crevasse ce dimanche vers 15H à Viroinval. La chute s'est produite au Fondry des chiens. Le GRIMP, Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, est intervenu sur place, ainsi qu'une auto-échelle et une ambulance. Trois zones de secours ont été mobilisées: Dinaphi, Hainaut-Est et NAGE.

"La personne était coincée dans une crevasse à environ six mètres de hauteur. Nous avons dû déployer nos moyens pour l'extraire", nous a précisé Alain Joachim, sergent et conseiller technique GRIMP pour la zone de secours Dinaphi. L'homme est âgé d'une cinquantaine d'années. Il souffre d'un traumatisme crânien et a été transporté en milieu hospitalier.

Le Fondry des chiens est un gouffre naturel situé sur les hauteurs et à l'est du village de Nismes dans la commune. L’endroit en réputé pour sa beauté mais aussi pour sa dangerosité. Chaque week-end, plusieurs centaines de personnes se rendent sur place. Les secours sont d'ailleurs habitués à intervenir sur place. "C'est plusieurs fois par année, quasiment une à deux fois tous les trimestres. Les moyens qui doivent être mis en oeuvre sont assez conséquents", a confié le sergent Alain Joachim.