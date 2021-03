Voici à quoi ressembleront les nouvelles télécabines de Namur

Dévoilées au public ce matin, les cabines du téléphérique de Namur devraient être opérationnelles en mai. Elles seront placées sur le câble et testées dans les prochains jours.

Les cabines du futur téléphérique de Namur ont été dévoilées ce matin. De couleur bleu-vert, comme le logo de la ville, elles permettront de relier la Citadelle et le centre-ville en moins de 5 minutes, en journée, et parfois aussi en soirée lors d'événements, avec un débit de 310 personnes par heure maximum. Le prix de l'aller-retour ? Entre 5 et 6 euros 50, gratuit pour les moins de 4 ans. Pour l'instant 6 cabines de 6 places chacune ont été confectionnées. Elles seront placées sur le câble dans les prochains jours. Mais il faudra encore patienter jusque début mai pour pouvoir les emprunter, car il faut encore procéder à des tests et achever la construction des stations de départ et d'arrivée.