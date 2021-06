Voici la nouvelle maison administrative provinciale de Namur: elle va permettre d'économiser... UN MILLION d'euros par an

Jusqu'ici, les services de la province étaient répartis dans 17 bâtiments différents. La nouvelle maison administrative provinciale, à énergie positive, va permettre d'améliorer la communication, un travail plus efficace, sans parler des économies de frais de fonctionnement.

C'est le nouveau QG de la province de Namur. Situé au coeur du quartier des Balances, à Salzinnes, il regroupe désormais la quasi-totalité des services provinciaux. Au total, sans compter le télétravail, 400 agents vont bénéficier de la nouvelle structure en bois. Jusqu'ici, les services étaient dispersés dans 17 bâtiments. "Cela va nous permettre de faire des économies en frais de fonctionnement de presque un million d'euros par an. On sait qu'on est fort contraint aujourd'hui par la reprise des zones de secours. Ce sont donc des économies qui étaient nécessaires et qu'on n'aurait pas su faire si on était resté dans notre ancien bâtiment", assure Amaury Alexandre, député provincial.

Le projet a coûté 23 millions d'euros, financés en grande partie par la vente des autres bâtiments. À terme, la nouvelle maison administrative provinciale (ou MAP), équipée entre autres de panneaux solaires et d'une ventilation naturelle, produira aussi plus d'énergie qu'elle n'en consommera. Ce bâtiment, qui accueille deux fois 5000m² sur deux étages, a été pensé pour le bien-être et le confort des travailleurs. Il dispose d'espaces ouverts, lumineux, de salles de réunions, des espaces cockpit pour travailler seul et des espaces cosy pour se poser et prendre un café. Une grande cafétaria a été aménagée au rez-de-chaussée. Une salle de sport est aussi prévue ainsi qu'une crèche et une centrale de repassage. Les premiers agents arriveront lundi.

Le chantier a débuté en janvier 2019 et a donc duré un peu plus de deux ans.