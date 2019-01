Voiture dans la Sambre à Namur: Dominique Bonanno, agent de joueurs de foot liégeois, est décédé

Un homme est décédé dans son véhicule tombé samedi en fin de journée dans la Sambre à Salzinnes (Namur). La cause reste inconnue, l'enquête est en cours. La voiture est tombée dans la Sambre à hauteur du centre sportif Tabora à Salzinnes. Un témoin a entendu une accélération suivie d'un bruit sourd avant de découvrir qu'une voiture coulait dans l'eau.

Selon des informations communiquées par Sudinfo, la victime est Dominique Bonanno. Cet homme âgé de 49 ans et originaire de Montégnée à Liège était agent de joueurs de football liégeois. Le corps de la victime a été examiné par un médecin légiste et des investigations sont menées afin de déterminer les circonstances de son décès. Le quotidien rapporte que la thèse de l'accident a été confirmée et non celle du suicide.





"Le foot est microscopique par rapport à cela"



Ses proches rapportent à nos confrères que Dominique Bonanno aurait voulu éviter un poteau, déviant alors la trajectoire de son véhicule. Il serait alors tombé dans l'eau. L'agent de joueurs se trouvait à Namur dans le cadre du salon Batireno, spécialisé dans la construction.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées. "Le RFCB Sprimont présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Dominique Bonanno", peut-on lire sur la page Facebook du club liégeois. "Le foot est microscopique par rapport à cela… On devait se voir hier soir l’ami, je suis sous le choc", a commenté notamment Mikaël Leruth, dirigeant de Sprimont, cité par Sudinfo.