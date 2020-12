Vol à main armée à Namur: la police cherche cet homme équipé d'un couteau de cuisine (vidéo)

La police cherche des témoins dans le cadre d'une affaire de vol avec violences. Elle décrit les faits dans une vidéo (voir ci-dessous).

Ce lundi 21 septembre 2020 vers 18h00 à Namur, un vol avec violences a été commis dans la rue des Carmes. Une femme marche dans la ville et ne se rend pas compte qu'elle est suivie par un individu. Ils traversent ainsi plusieurs rues. La dame pénètre dans un garage et l'homme la poursuit. Arrivé à sa hauteur, le malfrat sort un couteau et la menace en réclamant ses effets personnels.

Une passante a alors son attention attirée par la situation, elle se rend à la rencontre de l'agresseur pour porter assistance à la victime. L'auteur se saisit de l'argent contenu dans le portefeuille qu'il vient de voler, le jette et prend la fuite en direction du Passage St-Joseph.

L'auteur est âgé d'une trentaine d'années. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence très mince. Il a le visage émacié et des courts cheveux noirs. A moment des faits, il portait un jeans bleu délavé et un T-Shirt foncé à rayures. Il était armé d'un couteau de cuisine.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.