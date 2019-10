Vol à main armé dans un Carrefour Express à Namur: la police recherche un suspect

Le 22 janvier 2019 vers 13h45, un vol à main armée a été commis au magasin Carrefour Express situé Boulevard du Nord à Namur.

Deux individus sont arrivés dans le commerce. Le premier auteur est entré et a menacé l’employée avec une arme à feu, pendant que son complice faisait le guet devant la porte d’entrée.

Le 1er auteur est de corpulence mince et mesure environ 1m75. Il portait un pantalon de training foncé, une veste de sport noire de marque Adidas avec des lignes blanches sur les manches et une bande orange sur le torse, une capuche gris clair par-dessus une casquette blanche avec trois lignes sur la penne et des gants de travail bicolore.

Le 2ème auteur est de corpulence forte. Il portait une veste à capuche noire, un pantalon de training noir avec des lignes rouges sur les côtés et des baskets bleues à lacets jaunes.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu