Vol à main armée dans une librairie à Beauraing

Un vol à main armée a été commis, lundi matin vers 6h00, dans une librairie Sun 7 située rue de Dinant à Beauraing, a indiqué le parquet de Namur.



Un homme vêtu d'une capuche, d'un masque de protection pour le Covid-19 et armé d'un couteau de boucher a menacé la caissière pour se faire remettre le contenu de la caisse. "L'employée n'avait pas accès au coffre. L'homme est reparti avec un fond de caisse, des boîtes de tabac et du CBD", a indiqué le parquet de Namur précisant que l'individu était calme et qu'aucune violence physique n'a été commise. Une enquête a été ouverte.