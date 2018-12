Vol avec effraction à Jemeppe-sur-Sambre: reconnaissez-vous ces individus? (vidéo)

À la requête du Parquet de Namur, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le jeudi 28 juin 2018 vers 5h20 heures, à Jemeppe-sur-Sambre, un vol avec effraction a été commis dans un magasin de nuit situé rue de Moustier.

Deux individus arrivent devant le commerce. L'un d'entre eux transporte une grosse pierre. Arrivé devant la vitrine, il la soulève et la jette dans la porte vitrée du commerce. La porte explose en morceaux et les voleurs finissent de la détruire à coups de pied. Le premier auteur pénètre dans le Night and Day et enjambe le comptoir. Il semble connaître parfaitement la disposition du lieu où se trouve la caisse et s?en empare alors qu'elle est tout simplement vide.

Ils prennent ensuite la fuite en direction de la rue de Jemeppe où ils rejoignent leur véhicule, une Fiat Punto de couleur noire.

Le 1er auteur est de corpulence normale. Il dissimule son visage avec un foulard à rayures. Au moment des faits, il portait un short en jeans, un pull léger et des baskets.

Le 2ème auteur portait un pantalon, un sweat-shirt et une casquette à motifs en damier.

Si vous reconnaissez ces deux individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.