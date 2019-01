Vol avec effraction dans une habitation à Namur: avez-vous vu ces individus?

A la requête du Parquet de Namur, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le samedi 12 décembre 2018 entre 17h15 et 18h15, un vol avec effraction a été commis dans une habitation située Chaussée de Dinant à Namur.

Le 1er auteur est âgé d'une trentaine d'années. Il mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence mince. Il a le crâne rasé et une barbe. Au moment des faits, il portait un pantalon clair et une veste à carreaux.

Le 2ème auteur est âgé d'une quarantaine d'années. Il mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés et une barbe. Il portait un jean bleu, une veste noire et un bonnet avec des inscriptions.

Si vous reconnaissez ces individus, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.