Vol avec violences au cimetière de Bouge: reconnaissez-vous cet individu?

À la requête du parquet de Namur, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le jeudi 26 août 2021 vers 11h50, une vol avec violences a été commis au cimetière de Bouge situé rue de la Poteresse.

Un individu a agressé et dérobé le portefeuille d'une dame âgée de 75 ans alors qu'elle se recueillait sur la tombe d'un proche.

L'auteur est âgé entre 50 et 55 ans. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a de courts cheveux grisonnants et une calvitie.

Au moment des faits, il portait une veste ¾ foncée.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.