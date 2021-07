"Des torrents d'eau" à Dinant et Yvoir où la maison communale et le centre Croix-Rouge sont envahis par le Bocq

L'angoisse touche désormais les habitants d'Yvoir, Godinne, Dinant et toutes les entités qui bordent la Meuse, l'Ourthe ou la Lesse. Le niveau des cours d'eau ne cesse de monter ces dernières heures et les les habitants se demandent quand cela s'arrêtera.

Le plan d'urgence provincial a été déclenché et la circulations des trains interrompue. Les habitants sont priés de rester chez eux.

Pour les plus exposés, "montez à l'étage et prenez de quoi y être autonome. Les Services de secours et communaux vont commencer à évacuer les sinistrés", indique la ville de Dinant sur sa page Facebook.

Plusieurs axes routiers de Dinant sont inondés ce jeudi matin, comme la route de Philippeville, les Fonds de Leffe, l'axe qui relie Dinant à Yvoir ou encore celui qui relie Falmagne à Beauraing.

"Sur la route de Philippeville, ce sont des torrents d'eau de ruissellement. C'est la catastrophe", indique le premier échevin Robert Closset. De nouvelles coulées d'eau boueuse ont aussi été constatées au Pont d'Amour et rue St-Jacques, pour la quatrième fois en un mois à cet endroit.

À Yvoir, la maison communale est également touchée au même titre que le village de Godinne. "On était épargné jusqu'à ce jeudi matin. Mais le Bocq a commencé à envahir la maison communale", précise le bourgmestre Patrick Evrard.

Enfin, à Mont-Godinne, l'hôpital CHU UCL Namur n'est plus accessible : toutes les voies d'accès sont sous eau.