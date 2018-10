Dossier royal: comment Philippe et Mathilde représentent la Belgique ?

Patrick Weber a accompagné Philippe et Mathilde au Portugal pour leur visite d’Etat. Il décrypte leur "méthode" quand ils jouent leur rôle d’ambassadeur du pays à l’étranger.

Cette semaine, notre chroniqueur royal consacre son dossier au roi Philippe et à la reine Mathilde qui effectuaient une visite d'état au Portugal.

Le roi Philippe cultive son don des langues

Le roi Philippe aime surprendre.

Qui a dit que Philippe était prévisible ? La véritable personnalité de ce roi méconnu repose peut-être essentiellement sur sa faculté à nous surprendre. Car Philippe est un homme qui aime se lancer des défis pour les relever, c’est dans son caractère. Il décide d’être pilote et prend de la hauteur. Il s’adonne au kite surf et ses images font le buzz sur les réseaux sociaux. Il se lance dans la peinture et se révèle vraiment doué alors qu’il est totalement autodidacte…

Il est comme ça Philippe. Il lit, il étudie et se révèle même boulimique de connaissances et de découvertes. En entreprenant sa visite d’état au Portugal, il avoue ne pas maîtriser la langue locale mais il précise, dans un sourire, qu’il pourrait l’apprendre en quelques semaines. Chiche ?

La reine Mathilde prépare toujours ses voyages

Des lectures et de la télé !

A chaque nouvelle visite d’état, Mathilde prépare la visite par des lectures, des musiques et des visionnages de films ou de reportages. La reine estime que, pour bien connaître un pays, il faut avant tout bien apprivoiser sa culture. Dans le cas de la visite au Portugal, la reine confie même qu’elle a visionné une récente émission de Stéphane Bern consacrée au Portugal et à sa dernière souveraine, la fameuse reine Amélie. Pour Mathilde, ce voyage a été une révélation puisqu’elle connaissait mal le pays du fado et des poètes lisboètes. Hélas, une visite d’état laisse peu de temps pour faire du tourisme… Mais elle peut donner envie de revenir en privé pour poursuivre les découvertes.

Le roi Philippe, toujours en pole position

Ça ne se discute pas : le roi passe en premier.

C’est une question de protocole mais pas seulement. Lors des visites d’état, le roi Philippe occupe bien sûr une place prépondérante. Les ministres et les ministres-présidents sont toujours présents, à ses côtés, mais en arrière. Mais quand il s’agit de se livrer à l’exercice du bain de foule, c’est forcément Philippe et Mathilde qui attirent tous le regards. Les souverains sont très conscients de l’importance de ces séquences médiatisées et l’on sent que Mathilde ne boude pas son plaisir quand des badauds crient ‘Vive la reine’ dans les rues de Lisbonne. En monarchie, le roi et la reine ne règnent pas mais ils peuvent cultiver leur popularité. Pour les avoir souvent accompagné à travers le monde, je peux vous dire que les Belges qu’ils rencontrent leur réservent toujours un accueil chaleureux. Quand on connaît les subtils équilibres institutionnels de la Belgique, les souverains auraient bien tort de se priver de ses petits plaisirs à l’étranger.

La reine Mathilde cultive son look

Avec une détail qui change tout !

Comme toujours, Mathilde attache un soin tout particulier à son look. Elle alterne les toilettes (avec une nette prédilection ces derniers temps pour les teintes grises) et choisit de larges chapeaux pour être sûre d’être toujours vue, même de loin. Mais son détail à elle, sa botte secrète (sans mauvais jeu de mots), ce sont les talons hauts. Elle les aime hauts, élevés… pour ne pas dire vertigineux. D’ailleurs, rien n’arrête la reine quand il s’agit de porter les chaussures et les bottes qu’elle adore. Ni un pavé, ni le sable ni un sol grillagé ne l’en dissuadent. L’air de rien, c’est tout un art ! Il faut quand même noter une exception lorsqu’elle participe à des activités sportives comme la journée à vélo. Courageuse oui mais pas aveuglément téméraire !



Affaires de famille

Philippe trouve des cousins partout !

C’est comme ça, l’Europe a longtemps été une grande histoire de famille et d’alliances dynastiques. Aujourd’hui, la tradition a un peu disparu mais il reste encore quelques traces de ce glorieux passé royal. A Lisbonne, lors du banquet d’état, Philippe a eu le bonheur de retrouver Don Duarte, le prétendant à la couronne portugaise qui est bien vu par la république. Si le nom de sa dynastie est Bragance, son aïeul est un Cobourg, tout comme les ancêtres de notre roi. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant puisque c’est le premier roi des Belges Léopold Ier qui a manœuvré pour en faire le prince consort du Portugal. Ce genre de détail n’est pas oublié au Portugal où les discours officiels ont fait référence à cette vieille histoire qui n’est pas tout à fait oubliée. Quand je vous disais que l’Europe royale était une affaire de famille !