La princesse Elisabeth fait sa rentrée à Oxford ce lundi: les étudiants du Lincoln College réagissent à sa venue

La princesse Elisabeth débute son cursus universitaire à Oxford ce lundi. Elle va étudier l'histoire et la politique au Lincoln College, où pas moins de 27 Premiers ministres britanniques ont été formés. Certains étudiants étaient déjà au courant de l'arrivée de la princesse.

C’est la tenue traditionnelle pour assister à la cérémonie de remise des diplômes. Les étudiants en toge ne cachent pas leur fierté après trois années passées au Lincoln College à Oxford, là où la princesse Élisabeth s’apprête à faire sa rentrée dès ce lundi.

L’arrivée de la future reine des Belges n’est d’ailleurs pas passée inaperçue auprès de certains jeunes diplômés. "Oui, j’ai appris qu’elle venait, glisse Thomas. Je trouve ça génial, c’est fantastique ! J’ai vu ça dans la presse".

"Ah je n’en savais rien, j’ai du mal à le croire ! Waouh !", s’exclame Leeby.

"Je sais qu’elle vient étudier ici, mais je ne la connais pas", confie Emilie. "Que vient-elle étudier?", se demande Anna. La duchesse de Brabant va venir étudier l'histoire et la politique. "J'ai une amie qui a étudié la même chose", ajoute ensuite Anna.

"J’espère qu’elle passera du bon temps, elle se sentira bien ici parce que tout le monde est sympa. C’est facile de se faire des amis. Pour être honnête, c’est même plus simple de se faire des amis que de ne pas s’en faire !", rajoute Leeby. Thomas lui donne aussi quelques conseils sportifs: "Je lui conseille de faire de l’aviron, c’est une activité qu’on pratique beaucoup au Lincoln et je crois qu’elle serait une excellente recrue."

Pas moins de 27 Premiers ministres britanniques formés à Oxford

Le campus universitaire d’Oxford, situé à une heure de Londres, est un véritable musée à ciel ouvert. La ville aux clochers rêveurs – comme on la surnomme – accueille plus de 20.000 étudiants. L’université a formé pas moins de 27 Premiers ministres britanniques de Margaret Thatcher à Teresa May en passant par Tony Blair.

Certains bistrots de la ville s’en amusent d’ailleurs en caricaturant les célèbres diplômés qui font encore la réputation de l’université. "Je suis très content d’être ici parce que les cours sont dispensés par de très bons professeurs", affirme Michael.

Dans les ruelles autour des différents collèges, il y a de nombreux bars où les étudiants passent de longues soirées entre amis. Georges a 28 ans, il a quitté les bancs de l’université voilà 5 ans, mais il en garde des souvenirs indélébiles. "Mes souvenirs sont très partagés, le travail est très intense, vous devez travailler tous les jours mais c’est une très belle ville. Il y a des choses merveilleuses à voir et à faire quand vous avez le temps !", dit-il.

La beauté des édifices a servi de décor dans de nombreux films et notamment à ceux de la saga d’Harry Potter. La princesse Élisabeth est sans doute déjà tombée sous le charme d’Oxford et se laissera peut-être imprégner par la magie de ces lieux au cours des trois prochaines années.