Le prince Laurent sans Claire lors du 21 juillet, le couple séparé? Il réagit

Les rumeurs de séparation entre le prince Laurent et la princesse Claire enflent selon le magazine flamand Humo, qui affirme même qu'elle serait retournée vivre chez ses parents à Chaumont-Gistoux depuis plusieurs mois.

"À Noël l'année dernière, on a appris que Claire avait quitté Laurent", prétend Joëlle Vanden Houden, observatrice royale, dans le magazine

Un autre spécialiste royal, qui préfère rester anonyme, pense également que le divorce est proche. "En février 2020, la princesse Claire était encore présente au gala célébrant le 25e anniversaire de la Fondation Prince Laurent, mais c’est la toute dernière fois que quelqu’un l’a vue en public. Et on ne l’a plus vue en présence de la famille royale depuis le concert de Noël 2019", explique-t-il.

Les experts royaux avancent ainsi plusieurs exemples, prétendant que Laurent a été aperçu seul au supermarché de Tervuren, tandis que Claire a été vue plusieurs fois dans les environs de Wavre.

Ce mercredi 21 juillet, jour de fête nationale, on apprend que le prince Laurent ne sera pas accompagné de Claire lors du Te Deum auquel il assiste à la Cathédral Sainte-Waudru de Mons, mais aussi lors du défilé.

Le prince Laurent dément

Contacté par 7 sur 7, le prince Laurent a démenti cette séparation. "Je ne peux rien dire à ce sujet, car il n’y a rien à dire. Nous ne vivons pas séparément, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d’où vient tout ça, et cela ne m’intéresse pas non plus", a-t-il répondu.

Le Palais royal a de son côté déclaré qu'il "ne commente jamais la vie privée des membres de la famille royale".

Un autre spécialiste royal, Jo De Poorter, estime quant à lui qu'il s'agit de rumeurs récurrentes mais que cela ne signifie rien.

"Claire ne sera effectivement par présente aux festivités du 21 juillet, mais cela ne veut pas forcément dire grand-chose. Elle avait déjà manqué plusieurs éditions ces dernières années", conclut-il.