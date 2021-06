Comment bien réussir son pique-nique? Les conseils et recettes de Julien Lapraille, ex-candidat Top chef

L'été approche et les vacances aussi. Et avec eux, la saison des pique-nique et des barbecues va commencer. Pour l'occasion, chaque vendredi dans le RTL Info Bienvenue, des idées de menus faciles vous seront proposés avec Julien Lapraille, ancien candidat Top chef.

Julien Lapraille va vous inspirer culinairement. Et aujourd'hui, il va vous présenter des idées de pique-nique pour cet été. Comment un grand chef réinvente le pique-nique?

La boisson: choisir quelque chose de rafraîchissant pour petits et grands

"Déjà, un pique nique réussi c'est une belle et bonne boisson bien fraîche: du moment, de saison. Par exemple, comme ce cocktail que l'on voit à l'écran", débute Julien Lapraille en parlant de la boisson ci-dessous.







"On va prendre des fraises puisque c'est la saison, et on va les mixer avec de l'eau pétillante. Ça va venir alléger cette préparation", poursuit-il sur le plateau de RTL Info Bienvenue. "Et moi ce que j'aime beaucoup rajouter, c'est un petit morceau de céleri, du basilic, du tabasco et du poivre! Ce mélange amène quelque chose de très savoureux, avec beaucoup de goût, une pointe piquante et surtout, c'est très rafraichissant". Alors, allez-vous reproduire ce cocktail sans alcool qui saura ravir grands et petits?

Pour le transport, pas de panique, "il existe des petites bouteilles qui gardent votre boisson au frais pendant 12h donc on peut les transporter facilement, c'est un avantage".

Le repas: comment remplacer l'habituel sandwich?

"On va faire des choses assez simples. Moi ce que j'aime beaucoup c'est transformer le wrap. On le connaît tous mais moi ce que je fais c'est que je prend une crêpe classique sauf que je ne mets pas de sucre dedans. L'avantage, c'est qu'on a une crêpe neutre et qu'à l'intérieur on peut la farcir avec ce qu'on veut, dont des ingrédients salés!", débute l'ex-candidat Top chef.

"L'idée c'est qu'on va un peu bluffer les enfants. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur on va mettre plein de légumes qu'on va mélanger avec la sauce toum", continue-t-il. La sauce toum? Qu'est ce que c'est? "Des gousses d'ail entières que l'on va blanchir dans l'eau pendant 1 minutes environ, ensuite on va le mixer avec environ, pour 10 gousses d'ail, un blanc d'oeuf, une petite pointe de moutarde, et de l'huile de pépin de raisin qui va venir alléger la mixture à l'ail".

Pour les légumes: carotte, navet, radis, "on conserve les feuilles de radis, elles sont excellentes et assaisonnent vraiment votre salade", conseille Julien Lapraille. "Puis, vous mélanger le tout avec la sauce toum, vous roulez votre petite crêpe et vous la mettez dans une petite boîte ou l'emballez. Et le tour est joué!"





Autre tips: faire des sandwhichs mais avec, à l'intérieur... une omelette ! "Alors, vous allez me dire mais l'omelette c'est chaud? Pas du tout ! Une omelette froide, c'est très très bon et on va pouvoir mettre plein de choses dedans! Vous allez, par exemple, faire une omelette au jambon, une autre avec des tomates confites et une autre avec de la viande", explique-t-il.

Et la réalisation du sandwich? "On va prendre une tartine de pain, on va la toaster de chaque côté et ensuite on fait notre sandwich avec à l'intérieur notre omelette froide et une pointe de moutarde. Et je vais être franc, quand j'étais petit, j'adorais ça!"





Et si on veut se passer du pain, pourquoi pas une salade?

"Ce que j'aime beaucoup c'est les bowls. Un truc très important, c'est le radis: c'est de moment, c'est de saison. Vous mettez le radis avec une petite crème et du citron, c'est incroyable!"





Et encore une fois, pour le transport, pas de panique: "il existe de plus en plus de boîtes biodégradables, ça c'est l'avantage. Maintenant, ce qu'il faut faire c'est prendre des grandes boîtes rectangulaires, il en existe avec des petits compartiments. Vous mettez chaque produit dans un petit compartiment et puis vous picorez à votre envie."

Le dessert: gourmand mais pratique

"J'aime beaucoup les cakes parce qu'on peut les décliner en plein de choses. Par exemple on va en faire un avec des cerises, avec des fraises ou alors avec de la banane, c'est très frais", explique Julien Lapraille.

Le pique-nique, une grande préparation?

"Non, c'est de l'organisation. De toute manière, le pique nique, je trouve que c'est très compliqué parce qu'il faut beaucoup de préparation, souvent s'y prendre la veille, et il faut aussi du matériel pour conserver le tout au frais."

Et la formule d'un pique nique réussi ? "Tout simplement qu'il plaise à tout le monde. Faut penser à l'apéro, aux desserts. Je me répète mais c'est vraiment une très grande organisation pour un pique nique réussi"