Jean-Louis Aubert, Yannick Noah, Typh Barrow annoncés au festival Les Solidarités

Bel RTL est fière de vous annoncer qu’elle est partenaire du festival pour les 4 prochaines années. "Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Les Solidarités. La musique fait partie des piliers de Bel RTL. Bel RTL partage aussi les valeurs familiales, de proximité, de convivialité et de solidarité, toutes générations confondues", déclare Erwin Lapraille, Directeur Général des Radios.

Les Solidarités et Bel RTL partageant cet amour pour la musique et pour les moments en famille, c’est donc tout naturellement que Bel RTL s'associe depuis 2016 à ce festival familial. Jean-Louis Aubert, Yannick Noah, Typh Barrow sont les quelques grands noms déjà annoncés pour cette nouvelle édition qui aura lieu les 28, 29 et 30 août à la Citadelle de Namur.



"C’est une affiche qui propose des styles musicaux très divers et qui met aussi des artistes belges à l’honneur, ce qui importe également à Bel RTL dans la promotion de la culture", ajoute-t-il.



Le festival propose également des expositions, des débats, des activités pour petits et grands ou encore du sport, l’occasion de passer 3 jours de détente en famille et en musique avec Bel RTL.



"Le festival Les Solidarités s’inscrit totalement dans notre approche de partenariats avec des artistes qui touchent le cœur des gens et qui sont en mesure de faire vivre à nos publics leurs meilleurs moments. Ce rendez-vous est très important pour Bel RTL puisqu’au-delà de la musique, c’est également un lieu de débats et de forums. Cette dimension sociétale nous tient fort à cœur, d’autant plus avec le Télévie qui trouvera naturellement sa place dans ce bel écrin des Solidarités. Nous sommes particulièrement heureux qu’ils nous aient choisi pour les 4 prochaines années" , explique Philippe Jaumain, Directeur de la Communication.



Bel RTL et Les Solidarités vous donnent rendez-vous les 28, 29 et 30 août à la Citadelle de Namur.