Elle coince son enfant entre le siège et le tableau de bord: l'inspecteur Bertrand Caroy l'arrête (vidéo)

Ce soir à 19h50 sur RTL TVI, le magazine Enquêtes vous emmènera au coeur des contrôles routiers des policiers de la zone de police boraine. Voici (ci-dessus) un extrait de l'émission où l'on peut voir une dame qui préfère coincer son enfant et le siège et le tableau de bord plutôt que sur le siège attaché avec une ceinture.

Un comportement qui va attirer de l'inspecteur Bertrand Caroy et des collègues. "Et l'enfant assis entre le siège et le tableau de bord? Donc vous mettez les courses sur le siège et l'enfant devant le siège au sol? C'est magnifique, ca!", lâche le célèbre inspecteur d'un ton ironique. La conductrice lui répond: "Mais non, c'est parce qu'il avait les courses sur ses genoux. Mais après, il disait que c'était lourd."

